De Medusa van Caravaggio voor het eerst naar Nederland

Er komt nog een schilderij van Caravaggio naar Nederland. Eerder werd al bekend dat het Centraal Museum in Utrecht bij hoge uitzondering een topstuk van de Italiaanse kunstschilder uit het Vaticaan in bruikleen krijgt voor de tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa. Het doek De graflegging van Christus zal vier weken te zien zijn op de tentoonstelling. Als dat schilderij teruggaat, komt een andere Caravaggio naar Utrecht: Medusa. Dat werk is te zien vanaf 15 januari.

Caravaggio schilderde de iconische afbeelding van de Griekse mythologische figuur rond 1596. Het wordt ook wel de Medusa Mortula genoemd, naar de dichter die een madrigaal over haar schreef.

Medusa was een van de Gorgonen, drie afzichtelijke zussen die ooit heel mooi waren. Omdat ze de woede van de godin Athena over zich afriep, veranderde Medusa's haar in een nest kronkelende slangen. Haar uiterlijk was zo afzichtelijk dat iedereen die haar aankeek versteende. Caravaggio schilderde twee versies van de mythische figuur. De andere versie is bekender, die hangt in het Uffizi in Florence.