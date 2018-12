Aardbeving en tsunamiwaarschuwing voor eilandengroep Nieuw-Caledonië

In de Stille Oceaan is een zware zeebeving gemeten. Daarom is voor de eilandengroep Nieuw-Caledonië, ten oosten van Australië, een tsunamiwaarschuwing afgegeven. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend.

De beving had een kracht van 7,6. Er worden golven van een tot drie meter hoog verwacht. Ook op de Fiji-eilanden kunnen golven van een meter hoog aan land komen. Mensen wordt aangeraden om naar hoger gelegen gebieden te vluchten.

Volgens Amerikaanse seismologen was de beving op ongeveer 170 kilometer van de kust van Nieuw-Caledonië, op een diepte van tien kilometer.

Op de eilandengroep wonen zo'n 300.000 mensen. Nieuw-Caledonië wordt bestuurd door Frankrijk.