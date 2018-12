Bij een vrachtwagenbedrijf in Nijmegen woedt een grote brand. Twee panden staan in lichterlaaie, meldt Omroep Gelderland.

De brandweer is uitgerukt met zes blusvoertuigen en een hoogwerker. De brand woedt bij Van Haren, een handelaar in tweedehands vrachtwagens.

Het bedrijf is vlak bij Daniƫls Trucks waar ruim een week geleden twee vrachtwagens uitbrandden nadat ze in brand waren gestoken. Een paar weken daarvoor gingen bij een bedrijf in de buurt ook al vrachtwagens in vlammen op.