Oss neemt maatregelen na incidenten met 'hardnekkige jeugd'

De burgemeester van Oss heeft een deel van de Schadewijk aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie mensen staande mag houden, preventief kan fouilleren en voertuigen en tassen mag doorzoeken.

Aanleiding is een reeks incidenten. "Er is bijvoorbeeld bij een woning groot vuurwerk naar binnen gegooid met ongelooflijke schade, een poort is opgeblazen en er is een steekincident geweest. En december is nog maar net begonnen", zegt burgemeester Wobine Buijs (VVD) tegen Omroep Brabant.

Hardnekkige jeugdgroep

Ze spreekt van "een hardnekkige jeugdgroep" die ook in 2016 al problemen veroorzaakte. Het gaat om jongeren van 17 tot circa 25 jaar oud. "Het is een groep die wisselt in samenstelling, maar we komen toch een stuk of zeven steeds weer tegen."

De incidenten van de afgelopen dagen veroorzaken volgens Buijs veel onrust en een gevoel van onveiligheid. Door het gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, heeft de politie meer mogelijkheden om op te treden.

De maatregel duurt tot 6 januari. Bewoners van de wijk zijn in een brief op de hoogte gebracht.