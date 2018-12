Positief gevoel na eerste gesprek met Blokhuis over 'moffenmeiden'

Het eerste gesprek met staatssecretaris Blokhuis over de vernederende behandeling van 'moffenmeiden' na de Tweede Wereldoorlog heeft voor een positief gevoel gezorgd bij de werkgroep die strijdt voor excuses en meer aandacht voor deze vrouwen.

"Er moet nog veel gebeuren, maar er was begrip en er zijn vandaag een aantal dingen in gang gezet", aldus Cuny Holthuis-Buve, de voorzitter van de werkgroep, over het gesprek. "Nu is het zaak verder te gaan."

Volgens haar is er een eerste stap gezet naar de erkenning van vrouwen die na de oorlog werden vernederd, mishandeld, kaalgeschoren of besmeurd met pek en veren omdat ze een relatie hadden met Duitse militairen. Vaak waren ze daarna voor het leven getraumatiseerd. Soms werden ook hun kinderen nog genegeerd of uitgescholden.

Noors excuses

In oktober bood de premier van Noorwegen excuses aan voor de behandeling van moffenmeiden. Zij schaamde zich ervoor hoe na de bevrijding wraak op hen werd genomen.

Dat motiveerde de werkgroep van Holthuis een week later een brief te sturen aan premier Rutte met daarin de oproep hetzelfde te doen, wat leidde tot het gesprek met Blokhuis.

Uit onderzoek blijkt dat in zeker 118 Nederlandse steden en dorpen moffenmeiden zijn mishandeld en vernederd. Hoewel veel van die vrouwen inmiddels zijn overleden, komen excuses volgens Holthuis nooit te laat. "Want ook voor de nabestaanden is erkenning van hun leed belangrijk."