'Duizenden e-mails kopstukken Republikeinse partij gestolen bij hack'

Onbekende hackers hebben in de VS duizenden e-mails van vooraanstaande Republikeinen weten te bemachtigen. Daarin staat mogelijk gevoelige informatie, meldt de Amerikaanse nieuwssite Politico.

Het zou gaan om de mailaccounts van vier hooggeplaatste leden van de National Republican Congressional Committee, die zich bezighoudt met de verkiezingscampagnes. Een van de gehackte Republikeinen is Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Ook fractieleider Kevin McCarthy zou zijn gehackt. De e-mails zouden niet openbaar zijn gemaakt.

De hack werd in april ontdekt. Na een intern onderzoek werd de FBI ingeschakeld. De gehackte Republikeinen werden pas deze week op de hoogte gebracht nadat Politico er vragen over had gesteld, schrijft de website.

Het is niet duidelijk wie er achter de hack zit. Bronnen binnen de Republikeinse partij zeggen tegen Politico dat ze denken dat de hackers uit het buitenland komen en voor een overheid werken. Landen worden niet genoemd.