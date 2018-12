Franse regering stelt maatregelen uit, 'gele hesjes' spreken van zoethoudertje

De enige gedeelde onvrede is die met het beleid van president Macron. "Zijn populariteit is op een dieptepunt, gezien de eerste reacties. Hij heeft ook niet veel op tafel gelegd, niemand staat te juichen." Desondanks staat zijn positie niet op het spel, zegt Renout. "Dan zou zijn eigen partij zich tegen hem moeten keren. Daar is helemaal geen sprake van: zijn populariteit staat onder druk, zijn positie absoluut niet."

En het is niet Macron, maar premier Philippe die de woordvoerders van de demonstranten te woord staat. "Het hoort een beetje bij het Franse stelsel dat de president zich niet met politieke zaken bemoeit. Als je het negatief interpreteert, zou je kunnen zeggen dat hij Philippe de kastanjes uit het vuur laat halen."

Nationaal debat

Het komende halfjaar zal er een nationaal debat worden gevoerd om maatregelen te vinden die "juist en effectief", zei Philippe. Er zal worden gepraat over de belastingdruk en het klimaat, wat een duidelijke prioriteit is van de regering. Renout denkt dat het door de diversiteit van de demonstranten voor de regering moeilijk wordt om aan alle eisen tegemoet te komen.

"Het is de vraag hoe dat debat gevoerd gaat worden", stelt Renout. "Iedereen mag meepraten, zegt de regering, maar geen idee hoe dat in zijn werk zal gaan. Een akkoord bereiken is niet eenvoudig: hoe meer mensen meepraten, hoe moeilijker het wordt."

Dat mensen zo afwijzend reageren op het aangekondigde uitstel van de maatregelen, komt ook doordat hun eisenpakket zo breed is. "Nu wordt er tegemoetgekomen aan de eis over de verhoging van het minimumloon, maar men eist bijvoorbeeld ook een verlaging van de pensioenleeftijd, kleinere schoolklassen en geen daklozen. Dat is moeilijk voor elkaar te krijgen."