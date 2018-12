Crisissfeer houdt aan in Belgische regering

Een oplossing voor de dreigende kabinetscrisis in België lijkt nog ver weg. Vicepremier Kris Peeters zei na een overleg met premier Charles Michel dat de kaarten "niet goed" liggen.

Het Belgische kabinet dreigt te vallen doordat de Vlaams-nationalistische coalitiepartner N-VA zich blijft verzetten tegen het migratiepact van Marrakesh.

De spanning binnen de regering liep vandaag verder op door een controversiële campagne tegen het pact die de N-VA aan het begin van de middag startte op sociale media, tussen de crisisoverleggen door.

Daarin werden teksten tegen het pact gecombineerd met foto's van gesluierde vrouwen. Na een storm van kritiek haalde de grootste coalitiepartij in het kabinet van Michel de campagne een kleine vier uur later weer offline.

"Alles is mogelijk"

Premier Michel was volgens bronnen woedend over de campagne en eiste meteen dat de Vlaamse nationalisten zouden stoppen, omdat hij er anders de brui aan zou geven.

Volgens NV-A-kopstuk en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon was de campagne "een fout". Michel was niet boos, zei hij na een bezoek aan de premier. "Het werk gaat voort binnen de regering", liet hij weten.

Vicepremier Peeters van de christendemocraten benadrukte wel dat de gesprekken moeizaam verliepen. "Alles is mogelijk, maar we doen alles om het gezond verstand te laten zegevieren."

Oneens met migratiepact

De crisis in België ontstond gisteren, toen N-VA-voorzitter Bart de Wever benadrukte het pertinent oneens te zijn met het migratiepact dat Michel volgende week wil ondertekenen in de Marokkaanse stad Marrakesh.

"We steunen het Europese migratiebeleid al lang niet meer", zei hij. Om daarop te laten volgen: "Een regering die naar Marrakesh gaat, steunen we niet."

Het document - dat volgens de tekst op geen enkele manier juridisch bindend is - is een intentieverklaring voor beter migratiebeleid in de toekomst, waar meer dan 180 landen de afgelopen jaren over discussieerden onder leiding van de VN.

De N-VA vreest dat het document een aanzuigende werking zal hebben op migranten.

Compromis

Premier Michel had vanochtend nog de hoop met een soortgelijke benadering van het VN-pact als de Nederlandse regering de N-VA naar een compromis te bewegen. Het Nederlandse kabinet steunt het pact, maar komt met een aanvullende verklaring die een ongewenste uitleg van het pact moet voorkomen.

Het is de vraag of dat compromis na de onomwonden campagne van de N-VA en het aanhoudende verzet van de partij tegen het pact nog mogelijk is.