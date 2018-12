'Toevallig' veel uitstap-ongelukken op snelweg, 'toch eerste stap naar veiligheid'

Ze kregen pech of hadden een ongeluk op de snelweg, besloten uit te stappen om hulp te zoeken en werden vervolgens aangereden. De afgelopen vijf dagen gebeurden er in Nederland vier zulke ongelukken. Twee automobilisten overleden, de andere twee raakten zwaargewond. Toch is uitstappen bij pech of na een ongeluk precies wat je moet doen, zegt Ursula Neering van Rijkswaterstaat.

De wegbeheerder houdt cijfers bij over het aantal mensen dat aangereden wordt op rijkswegen. In 2016 ging het om zes gevallen, vorig jaar werden vijf mensen na het uitstappen geschept. "Dat er nu een aantal gevallen in korte tijd is, berust op toeval."

Hoewel het nu kort achter elkaar vier keer is misgegaan, is het volgens Neering gevaarlijker om in een pechsituatie in de auto te blijven zitten. "Je wilt niet dat je per ongeluk geschampt wordt door een vrachtwagen die net over de kantstreep rijdt."

Ongelukken met bergvoertuigen

Dat gebeurt geregeld, weet Sander Vlaar van autohulpdienst Bergnet. "Soms worden stilstaande auto's, bergvoertuigen en voertuigen van Rijkswaterstaat aangereden."

Het is daarom belangrijk om altijd eerst jezelf in veiligheid te brengen, zegt Vlaar. "Stap direct uit de auto en ga achter de vangrail staan, ook als het koud is of regent. Trek een reflecterend hesje aan en probeer een gevarendriehoek te plaatsen. Lees het dichtstbijzijnde hectometerpaaltje en bel 112 als de situatie echt gevaarlijk is."

De ANWB adviseert om ook de alarmlichten aan te zetten en zo snel mogelijk uit de auto te gaan. "Altijd aan de niet-verkeerskant", benadrukt de organisatie. "En steek nooit de snelweg over."

Ook als er een bergingsvoertuig arriveert, is het gevaar nog niet gelijk geweken, waarschuwt Vlaar. "Veel mensen denken dat ze dan weer naar de auto kunnen, maar dat is helemaal niet het geval. Je moet altijd alert blijven op het verkeer dat van achteren komt."