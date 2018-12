Geen instortingsgevaar parkeergarage Zoetermeer

Er is geen instortingsgevaar bij de parkeergarage in Zoetermeer die gisteren gesloten werd. Dat zegt de gemeente na een eerste inspectie. Gisteren ging de garage dicht toen bleek dat een dakplaat doorbuigt.

"Er is iets gescheurd op het dak waarop geparkeerd wordt", zegt burgemeester Charlie Aptroot tegen Omroep West. "Beneden op de begane grond kun je zien dat de betonplaat is doorgezakt." Aptroot benadrukt dat er geen acuut gevaar is. De garage is uit voorzorg ontruimd. "Je moet altijd het zekere voor het onzekere nemen. Daarom mag er niemand in."

Het dak van de garage bestaat uit circa twintig platen. Eén daarvan is doorgezakt. "Het is dus niet zo dat de hele parkeergarage het probleem heeft", zegt een woordvoerder van de gemeente. De parking blijft in elk geval de komende week nog dicht zodat de oorzaak onderzocht kan worden.