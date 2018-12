We vragen de Sint nog steeds veel boeken, maar minder sokken, mutsen en letters

Volgens Arjan Kuiper, die Lootjestrekken.nl in 2001 oprichtte, gaat het op nummer 1 vooral om gespecialiseerde boeken: "Kookboeken hebben hierbij een groot aandeel en compenseren de daling in leesboeken, die tegenwoordig vaak op een e-reader worden gelezen".

Klassiekers verdwenen

Sieraden zijn gedaald van 2 naar 5. De cd en de dvd, tien jaar geleden nog hoog in de top-10, zijn daar nu uit verdwenen. Ervoor in de plaats komen onder andere accessoires voor de mobiele telefoon (hoesje, autohouder, opzetcameraatje), die in 2008 nog niet gevraagd werden. Nieuw is ook gereedschap, waarbij opvalt dat vrouwen overwegend tuingereedschap vragen.

Een opvallende nieuwkomer is 'kamerparfum', waaronder geurstokjes. Kuiper: "De klassiekers handschoenen, muts en sjaal zijn uit de top-10 verdwenen. Sokken halen de top-10 net niet, die staan nu op plek 11". Ook de chocoladeletter wordt niet veel meer gevraagd. Drank is daarentegen opgerukt naar nummer 9 op de verlanglijstjes.