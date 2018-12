Omstanders overmeesteren man die peuter meegrist

In de Haarlemse wijk Schalkwijk heeft een man vanmiddag geprobeerd een 2-jarig meisje mee te nemen. Omstanders grepen in en wisten de man te overmeesteren.

De peuter was met haar opa en oma op de markt bij het winkelcentrum in de wijk, toen de man het meisje oppakte en ervandoor rende.

Andere marktbezoekers zagen het gebeuren en schoten te hulp. "Ze belden meteen 112 en zijn achter de man aangegaan", vertelt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. De man kwam niet ver en werd al snel overmeesterd.

Het meisje is herenigd met haar opa en oma. Ze is ongedeerd, maar de schrik zit er goed in, zegt de politie. "Ook bij opa en oma, want het is niet niks als je kleinkind voor je neus wordt meegenomen."

De man maakte volgens de politie een verwarde indruk. Het is niet bekend waarom hij het meisje mee wilde nemen. Hij is aangehouden en wordt verhoord. Er wordt bekeken of de man hulp moet krijgen.