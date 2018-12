Man die wordt verdacht van doodrijden 17-jarig meisje vrijgelaten

De 37-jarige man uit Den Bosch die zondag doorreed nadat hij een meisje van 17 jaar had geschept, is vrijgelaten. Het meisje bezweek gisterochtend in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Het OM heeft onvoldoende bewijs voor dood door schuld om de man langer te kunnen vasthouden. Hij wordt vooralsnog alleen verdacht van doorrijden na een ongeval. Daarvoor kan hij niet langer worden vastgehouden, aldus een woordvoerder van het OM.

Of hij later eventueel weer aangehouden wordt, kan de woordvoerder niet zeggen. "Het onderzoek loopt nog."

Beschadigde VW Golf

De man werd zondag aangehouden door surveillerende agenten. Zij zagen hem in een beschadigde, donkere VW Golf zonder buitenspiegel vlak bij de plek van het ongeluk rijden.

Op de plek van het ongeluk was een buitenspiegel achtergebleven. Op het moment van zijn aanhouding was hij onder invloed van alcohol en in de auto werd ook een kleine hoeveelheid hennep aangetroffen.