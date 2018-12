Natuurijsbaan Haaksbergen wil met zonnescherm concurrentie voor zijn

Met een zonnescherm van ruim 130 meter lang hoopt ijs- en skeelerclub IJsch in Haaksbergen meer kans te maken op het organiseren van de eerste marathon op natuurijs. De baan ligt nu deels in de zon, waardoor het ijs snel smelt.

Het grote scherm met 28 doeken voorkomt dat de zon op het ijs schijnt, meldt RTV Oost. Er ligt dan sneller een ijsvloer van drie centimeter; de minimumeis voor het houden van een marathon op natuurijs.

Strijd

Elk jaar barst tussen schaatsverenigingen een strijd los om de eerste marathon op natuurijs. Het Groningse Noordlaren, het Drentse Veenoord en Haaksbergen in Twente doen elk jaar mee. Dit jaar willen ook Puttershoek in Zuid-Holland en Nieuw Buinen in Drenthe een poging wagen.

Begin februari moest Haaksbergen de strijd om de eerste natuurijsmarathon van 2018 staken. Door de sterke zonkracht was er te veel ijs verloren gegaan. Overigens lukte het Haaksbergen eind februari alsnog om de eerste marathon van 2018 te organiseren.

De schermen zijn niet alleen bedoeld voor de eerste marathon op natuurijs. "Het primaire doel is om eerder en langer te kunnen schaatsen", zegt een woordvoerder.