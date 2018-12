Dorpje Vijfhuizen krijgt 1000 mensen voor doorgeven beelden EK 2020

Alle beelden van de wedstrijden van het EK voetbal in 2020 komen via het Noord-Hollandse dorp Vijfhuizen, gelegen onder de rook van Schiphol.

De Europese voetbalbond UEFA heeft de Expo Haarlemmermeer gekozen als locatie van het zogeheten International Broadcast Centre (IBC). Daar komen de tv-signalen vanuit de speelstadions binnen en worden ze weer doorgegeven aan de media die de wedstrijden uitzenden. De NOS is daar een van.

Het IBC huisvest technische, productionele en zendfaciliteiten alsook tv-studio's en productie- en regieruimtes. Bij het EK in 2016 was het in Parijs gevestigd. Toen werden wereldwijd meer dan 2 miljard kijkers bediend.

Volgens de eigenaren van het evenementencentrum was onder meer de ligging naast Schiphol en vlakbij Haarlem en Amsterdam, doorslaggevend in de keuze van de UEFA. Vanaf eind maart 2020 zullen er vier maanden lang zo'n duizend mensen werken.

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de Nederlandse voetbalbond KNVB, zegt dat Nederland heel trots mag zijn op de komst van het IBC. "Het is een zeer prestigieus project dat enorme prioriteit heeft voor UEFA en de broadcastpartners."