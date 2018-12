Kabinet erkent dat Inlichtingenwet meer vraagt dan voorzien

'Wij hebben hiervoor gewaarschuwd'

"Dit is zeer ernstig", zegt David Korteweg van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. "Ik heb zelden zo expliciet de toezichthouder gehoord over het ontbreken van essentiƫle waarborgen."

In de kern komt het erop neer dat als ze niet snel met aanpassingen komen, ze dus eigenlijk de wet aan het overtreden zijn", concludeert hij. "De bevoegdheden mochten uitgebreid worden, mits het toezicht ook zou worden uitgebreid. Het is natuurlijk kwalijk dat het eerste wel gebeurd is en het tweede niet."

"Dit geeft precies aan waarom wij het referendum zijn begonnen", zegt Luca van der Kamp, een van de initiatiefnemers van het referendum. "Wij hebben in het hele referendum-proces gewaarschuwd voor de dingen die hier genoemd staan. Bijvoorbeeld dat "zo gericht mogelijk tappen" te vaag omschreven was. Nu blijkt het intern niet goed te controleren en zegt de CTIVD: de diensten doen het niet goed."