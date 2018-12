Gevangenisstraf voor 'roofbutler' Huis ter Duin

'Roofbutler' Marcel J. is veroordeeld tot twee jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk voor de diefstal van sieraden uit de kluis van hotel Huis ter Duin en het omwisselen van die sieraden voor nepdiamanten. Tegen hem was 2,5 jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De 44-jarige J, werkte jarenlang als persoonlijk assistent van de eigenaresse. Hij maakte daarvan gebruik om diamanten en sieraden van haar en van vaste gasten te stelen.

Met een volgens het OM vertrouwenwekkend voorkomen en een vlotte babbel wist hij de gasten van het vijfsterrenhotel over te halen hun juwelen te laten taxeren of ze te laten opbergen in de hotelkluis. J. liet de diamanten in de sieraden vervangen door goedkopere stenen en verkocht de echte exemplaren.

Oorspronkelijke eigenaar

De roofbutler liep tegen de lamp toen een compagnon van hem diamanten aanbood bij een juwelier in Amsterdam. De juwelier herkende ze en nam contact op met de oorspronkelijke eigenaar. Deze dacht dat de diamanten in de kluis in Huis ter Duin lagen.

Marcel J. heeft verschillende zaken bekend. Hij zou tot zijn daden zijn gekomen omdat hij vond dat hij te weinig verdiende.