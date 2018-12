Mogelijk boete voor 50.000 parkeerders vanwege fout in app

Zo'n 50.000 mensen krijgen mogelijk een boete door een verkeerde update van de parkeerapps van Parkmobile en Park-line.

Het gaat om mensen die zaterdag tussen 10.55 en 16.00 uur hun auto hebben geparkeerd in een gemeente die is aangesloten bij het Nationaal Parkeer Register. Alle grote gemeenten maken daar gebruik van.

Door een fout in de update leek het of de gebruikers niet hadden betaald. De fout is inmiddels hersteld en gebruikers die wel hebben betaald, kunnen dat nu met hun app aantonen.

De aanbieders adviseren mensen die toch een boete krijgen in bezwaar te gaan. Op de websites van Parkmobile en Park-line staat hoe je dat kunt doen. De gemeente Amsterdam zegt dat bezwaren van mensen die aantoonbaar hebben betaald, gegrond worden verklaard.