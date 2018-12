Bouwvakkers 'afgeslacht' bij aanval in Papoea

Zeker 24 en mogelijk 31 bouwvakkers zijn dit weekend gedood bij een aanval door separatisten in Papoea. Dat heeft de politie in de Indonesische provincie bekendgemaakt. De bouwvakkers werkten aan bruggen in een afgelegen deel van de provincie.

Volgens een priester werden de mannen "sadistisch geslacht" door een gewapende separatistische groep, maar volgens de autoriteiten zijn nog weinig details duidelijk. Contact met het gebied is moeilijk vanwege een gebrek aan elektriciteit. De lichamen van de slachtoffers zijn nog niet geborgen.

Foto

Volgens een kolonel van het leger had een van de bouwvakkers mogelijk een foto genomen van een ceremonie waarmee de separatisten op 1 december hun onafhankelijkheid herdachten. Sommige inwoners zien 1 december 1969 als de dag dat de Nederlandse koloniale overheersing stopte.

Het maken van de foto zou de groep separatisten boos hebben gemaakt, waarna 24 bouwvakkers werden gedood. Acht anderen zouden zijn gevlucht naar een huis in de buurt, waar zeven van hen een dag later alsnog zouden zijn vermoord. De laatste bouwvakker wist te ontsnappen en is vermist.

Een politiewoordvoerder noemt de aanval "de ergste sinds de overheid heeft ingezet op ontwikkeling van het gebied". De bouwvakkers bouwden bruggen in een 278 kilometer lange weg tussen de steden Wamena en Agats. De werkzaamheden zijn stilgelegd tot de situatie weer veilig is.