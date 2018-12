Kledingwinkel 'Stylist van het Zuiden' Roy Donders failliet

"Als ik vroeger door het Tilburgse centrum liep, dan dacht ik altijd: hier wil ik later een winkel. Die droom is uitgekomen, maar eigenlijk in een tijd dat het alleen maar moeilijker werd om een winkel te hebben op zo'n duur punt. Steeds meer winkelpanden, waar toch bekende zaken zaten, staan inmiddels leeg en ook ons viel het allemaal steeds zwaarder", zegt Donders.

Donders werd in 2013 bekend door zijn eigen realityserie bij RTL. De huispakken die Donders in de serie verkocht, werden populair. Uiteindelijk mocht de stylist voor een WK-actie in 2014 ook een huispak voor een grote supermarkt ontwerpen: het juichpak.

Donders is niet persoonlijk failliet: hij verdient ook nog aan zijn optredens als zanger.