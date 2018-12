Hongerstaking Catalaanse oud-ministers breidt zich uit

In Cataloniƫ zijn opnieuw twee voormalige ministers van de regioregering in hongerstaking gegaan. De voormalige ministers Joseph Rull en Joaquim Forn zitten al maanden in voorarrest voor hun rol bij het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid vorig jaar. Ze worden beschuldigd van rebellie en misbruik van overheidsgeld.

De twee sluiten zich aan bij de actie van een andere voormalige regiominister, Jordi Turull, en een leider van een Catalaanse burgerbeweging. Die worden om dezelfde redenen vastgehouden en gingen zaterdag in hongerstaking.