Toch geen schadevergoeding voor missen klassenfoto door Offerfeest

De Maria Montessorischool in Den Haag hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van twee leerlingen. De school was beschuldigd van discriminatie omdat er in 2015 klassenfoto's waren gemaakt op de dag van het Offerfeest. Een paar kinderen waren er niet bij.

De rechtbank veroordeelde de school vorig jaar tot het betalen van een schadevergoeding van 500 euro. Volgens de rechter had de Maria Montessorischool "indirect onderscheid gemaakt" door de schoolfotograaf te laten langskomen op een dag waarop het islamitische feest werd gevierd.

De ouders van de kinderen die de zaak aanspanden hadden een schadevergoeding van 10.000 euro geƫist. Dat ging de rechter te ver.

Fout

De Stichting Haagse Scholen, waar de school onder valt, ging na de uitspraak van de rechter in hoger beroep. De koepel legde uit dat in de planning wel rekening was gehouden met feestdagen, maar dat er een fout was gemaakt. Het Offerfeest bleek een dag later te zijn dan de school dacht. Dat werd pas vlak voor het fotomoment ontdekt en toen kon de fotograaf de afspraak niet meer verzetten.

De school heeft meerdere dingen geprobeerd om de kinderen alsnog op de foto te krijgen. Zo werden er later opnieuw foto's gemaakt, die gratis aan ouders werden gegeven, meldt Omroep West. De meeste mensen lieten het daarbij, maar de ouders van twee kinderen dus niet.

Volgens het gerechtshof heeft de school na de 'misser' voldoende initiatief getoond om het goed te maken met de getroffen ouders en leerlingen. "Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat de school heeft gediscrimineerd", stelt het hof.

Overtuigd van gelijk

De Stichting Haagse Scholen is blij met de uitspraak. "Je weet van tevoren niet hoe de rechter weegt, ook al ben je ervan overtuigd dat je gelijk hebt", zegt Wiely Hendricks, bestuurder van de stichting. Hij is blij dat het label 'discriminatie' door de rechter van de zaak is gehaald. "Het berustte op een vergissing."