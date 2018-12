'Frankrijk stelt verhoging brandstoftoeslag uit'

De Franse regering stelt de verhoging op de brandstofbelasting uit. Regeringsbronnen melden aan diverse media dat de Franse premier Philippe dat later vandaag zal aankondigen.

De ontwikkeling volgt op hevige rellen van de afgelopen weken. Vele duizenden Fransen demonstreerden in meerdere steden in gele hesjes. Ze willen af van de prijsverhogingen voor brandstof en andere dagelijkse kosten. Zaterdag liep het protest in Parijs volledig uit de hand.

Een woordvoerder van de 'gele hesjes' zei op de zender BFMTV dat een tijdelijk bevriezen van de brandstofbelasting voor de betogers geen reden zal zijn om naar huis te gaan. Een ander zei dat ze op meer concrete tekenen wachten.

Doodsbedreigingen

Premier Philippe zou vandaag een overleg hebben met woordvoerders van de demonstranten, maar een aantal van hen zegde af omdat de veiligheid in het geding was. Ze hadden doodsbedreigingen gekregen, anoniem maar ook uit eigen gelederen, met de mededeling dat ze niet met de premier moesten praten.

"Sommigen zijn daar echt bang van geworden", zei correspondent Frank Renout in het NOS Radio 1 Journaal. "De regering heeft om 23.30 uur een sms gestuurd aan woordvoerders van de gele hesjes dat het dan maar beter is om het hele overleg af te zeggen."