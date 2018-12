Dode eik naar Den Haag uit protest tegen uitbreiding Lelystad Airport

Een omgezaagde eik van de Veluwe wordt vanmorgen naar Den Haag gebracht. De dode boom is een symbool van het protest tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.

"Het gaat slecht met de Veluwe door te veel uitlaatgassen en de uitstoot van stallen. Er sterven veel bomen en veel vogels zijn er slecht aan toe. Het is dus al heel slecht en het vliegverkeer is de doodsteek voor de Veluwe", zegt actievoerder en SP-Statenlid Astrid Vollebregt.

Ze brengt de boom persoonlijk naar politici toe. De eik gaat op een platte aanhanger van zeven meter en Vollebregt zit in de auto ervoor. Ze wilde eigenlijk met een tractor naar Den Haag, "maar we komen Utrecht niet voorbij. Daar is alles verboden voor trekkers." Bovendien zou de Haagse burgemeester Krikke geen tractor op het Plein voor de Tweede Kamer willen.

Ernstig

De boom werd gisteren gekapt, meldt Omroep Gelderland. Vollebregt hoopt de politiek ervan te overtuigen te stoppen met het uitbreiden van het vliegveld in Lelystad. "We laten de dode boom zien om duidelijk te maken hoe ernstig de situatie is. Nog veel meer bomen zullen door de extra uitstoot van stikstof door de laagvliegende vliegtuigen massaal sterven. Deze dode eik staat symbool voor wat ons staat te wachten als de laagvliegroutes doorgaan."

Nadat de boom aan de politici in Den Haag is getoond, gaat hij weer mee naar Gelderland. "We bewaren hem als symbool dat we er alles aan hebben gedaan om de Veluwe te redden", lichtte ze vanmorgen toe in het NOS Radio 1 Journaal.