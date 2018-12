Wekdienst 4/12: Brexit-debat van start en excuses voor 'moffenmeiden'?

En dan nog even dit

Opnieuw is presentator Philip Freriks in een live-uitzending geconfronteerd met onaangenaam nieuws over zijn ontslag als columnist van OVT, een radioprogramma van de VPRO op NPO Radio 1. Dit keer bij Pauw.

Tijdens zijn column kreeg Freriks in OVT live te horen dat hij op zou stappen. Dit kwam voor hem als een verrassing. De VPRO noemde het ontslag later een misverstand.

Maar gisteravond was de presentator bij Pauw te gast, en kreeg daar opnieuw een verrassing te horen: een andere columnist van OVT vertelde in een fragment dat er met hem over het ontslag gesproken is. "Ik ben nu voor de tweede keer verbijsterd", reageerde Freriks. "Ik heb vandaag nog de hoofdredacteur van de VPRO gesproken die mij nog in alle toonaarden heeft bezworen hoe jammer hij het vindt dat ik wegga. Ja, ik weet niet wie ik nu nog moet geloven."