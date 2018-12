Utrechtse wijk opgeschrikt door explosie bij woonhuis

In de Utrechtse Hoogstraat zijn de bewoners aan het begin van de nacht opgeschrikt door een harde knal. Er ontstond een enorme rookontwikkeling en bij een van de huizen in de straat was het rolluik van de voorgevel afgeblazen en de voorruit verbrijzeld. Op de kozijnen waren sporen van de explosie te zien.

De politie onderzoekt wat er precies is ontploft en of er sprake was van een gerichte aanval op het pand. Direct na de ontploffing reed een van de bewoners in een auto de straat uit. Later keerde hij weer terug.

De ontploffing leidde tot veel beroering in de straat, ten noorden van het centrum. Na een paar uur sloot de politie het onderzoek ter plaatse af en keerde de rust weer in de straat.