Negen jaar cel voor smokkel van cocaïne in ananassap

Een man uit Roosendaal is door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot negen jaar cel voor de smokkel van ruim duizend kilo cocaïne uit Costa Rica. De drugs zaten verstopt in een lading ananassap en werd in december 2015 onderschept in Raamsdonksveer.

Twee andere verdachten, uit Vlissingen en Middelburg, werden veroordeeld tot ruim 2,5 jaar en ruim 6 jaar cel vanwege datzelfde drugstransport. De drie hielden zich bezig met het binnenhalen van drugs in de haven van Antwerpen en het transport naar Raamsdonksveer.

Inval

In de zomer van 2015 kwam er een melding binnen bij justitie. De politie hield daarop de mannen in de gaten en controleerde ook hun telefoonverkeer. Toen duidelijk was dat de lading met drugs was aangekomen in een loods in Raamsdonksveer, deed de politie een inval.

Eerder werden ook al twee andere mannen veroordeeld tot vijf en drie jaar cel. Tegen de vermeende opdrachtgevers loopt nog een proces. Dat zal volgend jaar plaatsvinden, meldt Omroep Brabant.