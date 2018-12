Zes vluchtelingen uit container met banden bij Venlo gehaald

De Duitse politie en brandweer hebben vanavond op een Nederlands-Duits containeroverslagterrein bij Venlo zes verstekelingen uit een container gehaald. Het zou gaan om Afghaanse mannen. De politie kwam in actie na een tip van een medewerker van een transportbedrijf die stemmen had gehoord uit een container.

De zes zaten verstopt achter een lading autobanden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht voor medisch onderzoek. Daarna worden ze op het bureau gehoord.

De container was met andere containers vol autobanden met een vrachttrein uit Turkije aangekomen. Ook de andere containers met banden zijn onderzocht, maar daar is niemand in aangetroffen. De politie zette ook een helikopter in om vanuit de lucht te controleren of andere vluchtelingen mogelijk ervandoor waren gegaan.

Vanaf het industrieterrein Venlo-Nettetal-Tegelen worden de containers met vrachtwagens verder vervoerd.