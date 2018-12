Nordica stopt met vliegen vanaf Groningen Airport Eelde

De Estse vliegmaatschappij Nordica verlaat Groningen Airport Eelde. Het bedrijf maakt te veel verlies op de dagelijkse vluchten van Eelde naar Kopenhagen en München en trekt daarom de stekker eruit. Eerder werd ook al de lijndienst naar Brussel geschrapt.

Het is een flinke aderlating voor Groningen Airport Eelde. De luchthaven zette de afgelopen jaren flink in op verbindingen met hub-luchthavens als München en Kopenhagen. Dat zijn grote luchthavens met veel verbindingen, waardoor je vanaf Eelde via deze luchthavens naar de hele wereld kan vliegen.

"Ons imago loopt hierdoor een deuk op", zegt directeur Marco van de Kreeke tegen RTV Drenthe.

Kosten te hoog

Nordica maakte verlies op beide verbindingen. Van een fonds van het vliegveld kreeg de vliegmaatschappij wel een financiële bijdrage voor elke lege stoel, maar dat bleek niet genoeg. De maatschappij wilde meer tijd en geld om de verbinding tot een succes te maken, maar dat bleek niet mogelijk.

Groningen Airport Eelde hoopt snel een nieuwe partner te vinden. "We zijn optimistisch dat een andere luchtvaartmaatschappij de routes gaat aanbieden", zegt directeur Van de Kreeke. Volgens hem zouden de verbindingen wel succesvol kunnen zijn met kleinere vliegtuigen en tegen lagere kosten.

Publiek geld

De aandeelhouders van het vliegveld, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo, willen donderdag uitleg over de situatie. Het vliegveld heeft plannen voor een nieuwe brandweerkazerne en voor uitbreiding van de terminal, maar de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns is niet van plan extra te investeren als minder reizigers gebruikmaken van Groningen Airport Eelde.

"Als de groei van de passagiersaantallen er niet is, waarom zou je dan investeren? We hebben het hier wel over belastinggeld", zegt Brouns in een reactie bij RTV Noord.

Vorig jaar boekte de luchthaven met 228.000 passagiers nog een record. De luchthaven verwacht ook dit jaar een recordaantal passagiers te verwelkomen.