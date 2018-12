Parkeergarage Zoetermeer per direct dicht om doorgebogen dakplaat

Een parkeergarage in Zoetermeer is afgesloten omdat een dakplaat is doorgebogen. Niemand mag de garage meer in.

Een woordvoerder van de gemeente zegt tegen Omroep West dat het gaat om één van de twintig dakplaten. Er wordt onderzocht of de plaat recent is doorgebogen of dat de situatie al langer zo is.

Uit voorzorg is de parkeergarage bij winkelcentrum Rokkeveen afgesloten en ontruimd. Omwonenden die hun auto in een veilig deel van de garage hadden staan, mochten na een eerste inspectie onder begeleiding hun auto weghalen. De parkeergarage is inmiddels grotendeels leeg.

Morgen is er overleg tussen de gemeente, de constructeur en de bouwer. De garage blijft voorlopig dicht.