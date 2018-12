'Gele hesjes morgen niet naar overleg met premier'

De regering zei na alle overlegrondes van vandaag en morgen met maatregelen te zullen komen. President Macron heeft zijn bezoek aan Servië afgezegd om het hoofd te bieden aan de publieke onvrede, de grootste uitdaging sinds zijn aantreden in 2017. Hij dook vandaag onverwacht op in een politiebureau, waar hij sprak met agenten die zaterdag in actie kwamen bij de rellen in Parijs.

Naar verwachting is er morgen opnieuw spoedberaad op het Élysée, met Macron en een deel van de regering.

De ontsporing van het protest heeft niet geleid tot afname van de steun voor de 'gele hesjes'. Uit een opiniepeiling bleek weliswaar dat 80 procent van de Fransen de rellen afkeurt, maar ook dat 70 procent zegt het protest te kunnen begrijpen.

Vierde dode

Het afgelopen weekend is in Marseille een vierde dode gevallen in verband met de acties van de 'gele hesjes'. Het slachtoffer is een 80-jarige vrouw die scherven van een traangasgranaat in het gezicht kreeg, toen ze de luiken van haar woning wilde sluiten. De overige drie doden vielen bij snelwegblokkades.

Ook vandaag waren er weer blokkades op snelwegen en bij olieraffinaderijen. De betogers keren zich onder andere tegen een brandstofprijsverhoging.