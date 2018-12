Jongeren vertellen online over leven in Gaza: 'Sommigen gaan liever dood'

Ali's generatie is opgegroeid in een Gaza dat geregeerd wordt door Hamas, een beweging die door de EU en de VS wordt gezien als terroristische organisatie. Toen Hamas in 2007 aan de macht kwam, hebben Israël en Egypte de grenzen vrijwel helemaal gesloten en blokkades ingesteld, met instemming van de Palestijnse Autoriteit en zijn leider, president Abbas. Jongeren in Gaza kennen niet de vrijheid om zomaar te reizen; sommigen van hen hebben nog nooit een stap buiten Gaza gezet. En ze kennen de vrijheid om te stemmen ook niet. Sinds Hamas aan de macht is, zijn er geen verkiezingen meer geweest.

"Ik heb dat gevoel nog nooit ervaren, om mijn eigen leider te kiezen, mijn eigen regering", zegt Ali. "Ik hoop dat we uiteindelijk een andere regering kunnen kiezen. Dat zal ons helpen om een einde te maken aan deze slechte situatie."

70 procent werkloosheid

Sinds 30 maart 2018 wordt er wekelijks gedemonstreerd aan de Israëlische grens. Tegen de slechte leefomstandigheden in Gaza. De economie van Gaza is in elkaar gestort door de jarenlange blokkade en de bezuinigingen op hulpgeld. Bij jongeren is de werkloosheid hoger dan zeventig procent.

"Toen de protesten begonnen, steunde ik ze echt", zegt Ali. "Ik was er elke week bij. En ik kon zien dat ze iets teweegbrachten. Ze zorgden er tenminste voor dat de aandacht van de wereld gericht werd op wat hier gaande is." Toch ziet hij er het nut nu niet meer van in.