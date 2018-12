Belgisch ziekenhuis schuldig aan onopzettelijke dood van baby Jasper

Het ziekenhuis van Knokke-Heist, de algemeen directeur en twee artsen zijn schuldig bevonden aan de onopzettelijke dood van een baby in 2012. De acht maanden oude baby Jasper overleed nadat hij bij een routine-ingreep per ongeluk lachgas had gekregen in plaats van zuurstof. Het Belgische ziekenhuis moet een geldboete betalen. De directeur en de dokters kregen geen straf opgelegd.

Baby Jasper was begin november 2012 de eerste die in een nieuwe operatiezaal van het ziekenhuis werd behandeld. Hij kreeg buisjes in zijn oren en er werden poliepen verwijderd. Die ingreep ging goed, maar bij het ontwaken kreeg hij een overdosis lachgas toegediend, waardoor hij lang zonder zuurstof zat. Daardoor raakte hij in coma en stierf hij vier dagen later.

Uit onderzoek blijkt dat er grove fouten zijn gemaakt door het ziekenhuis. De machine waarmee de gassen zijn toegediend, was volgens de onderzoekers onvoldoende gekeurd en er waren gasleidingen verwisseld.

Begin van rouwproces

Het ziekenhuis is door de rechtbank in Brugge veroordeeld tot een geldboete van 288.000 euro. Omdat de zwaarste fout bij het ziekenhuis lag kregen de artsen en de directeur geen straf opgelegd. Wel zijn ze met het vonnis volgens de rechter aansprakelijk gesteld. Het bedrijf dat de operatiezaal had geïnstalleerd en de directeur technische zaken zijn vrijgesproken.

De ouders en de zus van de baby krijgen samen een schadevergoeding van 67.500 euro. Andere familieleden krijgen samen een vergoeding van 33.150 euro.

Tegen de Vlaamse omroep VRT zeggen de ouders dat ze tevreden zijn met het vonnis. "Wij zijn blij dat er schuldigen worden aangeduid voor de dood van onze zoon", citeert de VRT de moeder van Jasper. "We hebben zes jaar gevochten, we hopen dat dit nu het laatste was. Dat we dit kunnen afsluiten en beginnen aan ons rouwproces."