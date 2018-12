OM eist 16 jaar cel voor doodschieten 'Parsa010'

Het Openbaar Ministerie heeft 16 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sidar D. uit Dordrecht. Hij heeft volgens het OM in mei vorig jaar welbewust de Rotterdammer Parsa Maboud (21) doodgeschoten. Medeverdachte Huseyn C. hoorde een half jaar celstraf tegen zich eisen, meldt RTV Rijnmond.

Maboud, die op sociale media bekend was onder de naam Parsa010, werd bij een barbecue in een tuin in Rotterdam-Ommoord doodgeschoten. De schutter heeft bekend dat hij schoot, maar zegt dat het zelfverdediging was en dat hij alleen maar met het slachtoffer wilde praten. Hij werd naar eigen zeggen door hem bedreigd en zou ook door hem zijn beroofd van 28.000 euro aan drugsgeld.

Het Openbaar Ministerie gelooft niet dat Sidar D. uit was op een gesprek. Hij had een vuurwapen en schoot volgens getuigen direct bij aankomst. Ook droeg hij handschoenen en een capuchon. Het OM vindt daarom dat er sprake is van moord.