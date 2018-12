Tweede aanhouding voor laten ontploffen handgranaten in Delft

Een 23-jarige man uit Delft is opgepakt voor betrokkenheid bij de ontploffing van twee handgranaten in Delft, afgelopen mei. Eerder werd daarvoor ook al een 40-jarige Hagenaar aangehouden.

Een arrestatieteam haalde de 23-jarige verdachte vanmorgen uit zijn woning. Volgens het Openbaar Ministerie werd er geen risico genomen, "gelet op het geweld dat op 17 mei werd gebruikt in Delft". Op die dag ontploften in alle vroegte handgranaten bij twee coffeeshops in Delft. De schade was groot.

Wapenbezit

In juni werd al de 40-jarige verdachte uit Den Haag aangehouden. Hij zat op het moment van zijn aanhouding samen met de 23-jarige in de auto. Omdat daar ook enkele wapens in lagen, werd de Delftenaar toen ook aangehouden. In september kwam hij weer vrij.

Hij zit nu dus opnieuw vast. Volgens het Openbaar Ministerie leidde een reconstructie alsnog naar hem. Naast betrokkenheid bij het laten ontploffen van de handgranaten, wordt hij er ook van verdacht dat hij getuigen van het incident probeerde te beïnvloeden, meldt Omroep West.

Op 18 december moeten de twee verdachten in de rechtbank verschijnen voor een pro-formazitting.