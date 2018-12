Broer Syriër uit debatcentrum De Balie opgepakt in terrorismeonderzoek

In Bergeijk is een 41-jarige Syriër aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Het is een broer van de man die vorig jaar in het Amsterdamse debatcentrum De Balie werd herkend als mogelijke IS-strijder.

Tijdens het onderzoek naar die onlangs opgepakte Syriër ontstonden volgens het Openbaar Ministerie ook verdenkingen tegen zijn broer. Beiden waren vermoedelijk lid van de aan al-Qaida gelieerde terreurgroep Jabhat al-Nusra. Zo zouden ze betrokken zijn geweest bij de gewapende strijd in Syrië.

De man die vandaag is opgepakt, wordt net als zijn broer ook verdacht van witwassen.

Bij de doorzoeking van zijn woning in Bergeijk heeft de politie beslag gelegd op laptops, mobiele telefoons en andere gegevensdragers en administratie. Verder zijn twee huizen in Bergeijk en Eersel en twee bedrijfspanden in Eindhoven doorzocht.