Kamerleden krijgen gratis kippen, horloges, concertkaartjes, etentjes en veel boeken

Oppositiepartij 50Plus heeft in 2018 per Kamerlid de meeste cadeaus gekregen. De vier Kamerleden kregen er samen veertig. Veruit het grootste deel komt voor rekening van partijleider Krol. Op de nieuwe lijst van het Geschenkenregister heeft hij 35 giften opgegeven, waaronder roodbont geblokte sokken (provincie Noord-Brabant, vijf euro) en een pluchen zeehond (Stichting Dierenlot, 10 euro).

Op nummer 2 staat regeringspartij VVD met 272 cadeaus. Koploper bij de VVD is Rudmer Heerema. Als sportwoordvoerder gaat hij vaak naar sportwedstrijden, zoals biljart-, schaats-, turn-, race-, voetbal- en handbalwedstrijden.

Alleen geschenken vanaf 50 euro moeten opgegeven worden, staat in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Kamerleden mogen zelf bepalen wat ze rapporteren. Zo vond voormalig D66-leider Pechtold het niet nodig een appartement van 135.000 euro op te geven, dat leidde vorig jaar tot ophef.

Herenhorloge

Dit jaar heeft VVD-fractievoorzitter Dijkhoff het duurste geregistreerde cadeau ontvangen. Bij de verkiezing tot Best Geklede Man van het Jaar kreeg hij een herenhorloge van 3695 euro, een shoptegoed van 1000 euro en twee goodiebags van een onbekende waarde.

Hier de lijst van het gemiddeld aantal cadeaus per partij. Per Kamerlid is opgeteld hoeveel geschenken ze hebben opgegeven, dat getal is door het aantal zetels gedeeld. (lees verder na de tabel)