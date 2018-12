SEH-artsen: maak landelijke database lege ziekenhuisbedden

Er moet een landelijke database komen met lege ziekenhuisbedden, zodat grieppatiënten niet onnodig bedden bezet houden. Daarvoor pleit de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

"Er is voldoende capaciteit, maar we gebruiken de bedden niet efficiënt", zegt voorzitter Ties Eikendal. "De systemen bestaan, het is aan de ziekenhuizen om ze aan te schaffen en samen te werken."

Tijdens het griepseizoen vorig jaar hadden spoedeisendehulpafdelingen moeite om erachter te komen waar bedden onbenut bleven. "Toen moesten patiënten letterlijk vanuit de Randstad naar het oosten gesleept worden, terwijl dat niet had gehoeven."

Argwanend

Een gezamenlijke database moet dat voorkomen. Ziekenhuizen in Dordrecht en Nijmegen zijn begonnen met het testen van zo'n systeem.

Volgens Eikendal loopt de gezondheidszorg achter op andere sectoren met gebruik van technologie. "We zijn argwanend en een beetje vleugellam omdat het gaat om veiligheid en patiëntinformatie. Het zijn terechte zorgen, maar ik denk dat we inmiddels zo ver zijn dat we dat ook het hoofd kunnen bieden."