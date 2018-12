De politie in Utrecht is op zoek naar de verdachte van een schietpartij. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat "een mogelijke verdachte" verkleed was als Zwarte Piet.

De schietpartij vond plaats in de Rietstraat in de wijk Ondiep. Volgens buurtbewoners zat het slachtoffer in een auto. De bestuurder zou aan een arm gewond zijn geraakt.