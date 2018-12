OM trekt hoger beroep in 15 zaken over blokkade A7 in

Het Openbaar Ministerie trekt vijftien hogerberoepszaken over de blokkade van de A7 in. De veroordeelden zijn zelf niet tegen hun straf in beroep gegaan, waaruit het OM de conclusie trekt dat ze berusten in hun straf.

In de negentien andere zaken zet het OM het hoger beroep wel door. Daarbij waren de straffen die de rechtbank oplegde vrijwel gelijk aan de eisen van de officieren van justitie, maar het OM wil bepaalde zaken opnieuw aan de orde stellen.

Het gaat het OM met name om één feit waarvoor de verdachten zijn vrijgesproken, namelijk het verhinderen van een betoging met geweld of met het dreigen daarmee.

Zwarte Piet

Begin vorige maand legde de rechtbank in Leeuwarden taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen op aan 34 mensen die vorig jaar de A7 bij Joure blokkeerden. Ze deden dat om anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden die naar de landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum wilden gaan. Negentien van de veroordeelden gingen in hoger beroep.