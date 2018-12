Podcast De Dag: waarom het protest in Parijs zo veel luider is dan in Den Haag

Terwijl in Nederland de protesten van gele hesjes maar langzaam op gang komen, maakt Frankrijk zich op voor een nieuwe onrustige week. "Diesel staat in Frankrijk symbool voor een laag van de bevolking die zich vergeten voelt, de laag die ook in de VS al een tijd van zich laat horen", zegt correspondent Frank Renout. Hij legt in De Dag uit waarom het er in Parijs zo veel heftiger aan toe gaat dan in Den Haag.

En de komende twee weken moeten regeringsdelegaties en wereldleiders in het Poolse Katowice doelen uit het Parijse klimaatakkoord omzetten in duidelijke afspraken. Of dat gaat lukken, is niet alleen afhankelijk van de delegaties zelf.

Hoe je een top opzet kan namelijk een wereld van verschil maken, vertelt NOS-redacteur Heleen Ekker. "In Parijs liep alles op rolletjes, maar tien jaar geleden was de top in Kopenhagen complete chaos."