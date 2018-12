Oekraïense zeelieden in Moskou aangeklaagd

Het Russische Openbaar Ministerie heeft de 24 gevangengenomen Oekraïense zeelieden aangeklaagd wegens illegale grensoverschrijding. Hun schepen werden vorige week zondag opgebracht door de Russen. Dat gebeurde in de Straat van Kertsj bij de Zee van Azov. Volgens de Russen bevonden de Oekraïners zich in Russische territoriale wateren.

De aanklacht is bekendgemaakt door de Russische advocaat van de zeelieden. Hij heeft geen contact met hen gehad sinds ze vorige week van de Krim werden overgebracht naar een gevangenis in Moskou. Ze zouden twee maanden in voorarrest moeten blijven.

De Oekraïense president Porosjenko eist dat de Russische regering hem informeert waar de zeelieden worden vastgehouden en hoe het met hen gaat. Ook verlangt hij een juridische onderbouwing voor hun detentie. Porosjenko zegt op Twitter dat Oekraïne zich maximaal zal inspannen voor hun spoedige terugkeer.

Porosjenko heeft ook verklaard dat de regering reservisten oproept. Die maatregel is mogelijk vanwege de staat van beleg die sinds vorige week in Oekraïne geldt. Verder wordt de grensbewaking in Oekraïne opgevoerd.