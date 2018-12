Eerste astronauten naar ISS sinds Sojoez-ongeluk

Voor het eerst sinds het ongeluk met een Sojoez-raket in oktober zijn er astronauten onderweg naar het internationale ruimtestation. Een Rus, een Amerikaan en een Canadees vertrokken rond 12.30 uur Nederlandse tijd naar het ISS voor de reis van zes uur.

De drie zijn de eerste astronauten sinds twee collega's op 11 oktober hun lancering na twee minuten moesten afbreken. De Amerikaan Nick Hague en de Rus Aleksej Ovtsjinin bleven ongedeerd bij een noodlanding op de steppe van Kazachstan.

De Rus Oleg Kononenko zei vooraf niet op te zien tegen de nieuwe lancering. "Een risico hoort erbij", stelde hij. "We zijn psychologisch en technologisch voorbereid voor de lancering en elk probleem dat er - God verhoede - kan gebeuren." Met vier missies van in totaal 533 dagen in het ISS is Kononenko de meest ervaren ruimtereiziger van deze missie.

"Het is ontzettend veilig", beaamde zijn collega, de Canadees David Saint-Jacques. "We hebben zo veel training gehad dat ik deze Sojoez in mijn achtertuin kan landen." De Amerikaan Anne McClain vulde aan: "Ik was de dag na het incident ook in deze raket gestapt."