Belgische miljardair Albert Frère (92) overleden

De Belgische zakenman en investeerder Albert Frère is op 92-jarige leeftijd overleden. "Zijn professionele en menselijke kwaliteiten hebben onze groep diep getekend", schrijft Groep Brussel Lambert (GBL), de financiële holding die Frère ruim dertig jaar leidde.

Jarenlang stond Frère als rijkste Belg op de lijst van Forbes. Dit Amerikaanse tijdschrift schatte zijn vermogen voor dit jaar op 5,8 miljard dollar.

Goedkoop kopen, duur verkopen

Na het overlijden van Frères vader ging zijn moeder door in de groothandel in ijzerwaren. Frère ging er na de Tweede Wereldoorlog werken. Zijn winsten investeerde hij in de Waalse metaalindustrie, schrijft De Standaard.

Daarna kocht en verkocht hij staalbedrijven met forse winsten. Met dat geld investeerde hij in allerlei sectoren zoals industrie, energie, banken, vastgoed en media. "Goedkoop kopen en duur verkopen" was zijn motto.

Pas in 2015 stopte Frère als bestuursvoorzitter van GBL. Zijn schoonzoon volgde hem op. Frère was een groot liefhebber van kunst en hij bezat ook wijngaarden. In 1994 kreeg hij de adellijke titel baron.