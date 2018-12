Trump wil hulp Pakistan bij onderhandelingen met Taliban

President Trump heeft de hulp van Pakistan ingeroepen om de Afghaanse Taliban aan de onderhandelingstafel te krijgen. De Pakistaanse premier Khan kreeg een brief met een verzoek om te bemiddelen in de al zeventien jaar durende oorlog in Afghanistan.

Khan zegt dat Pakistan alles zal doen wat mogelijk is. Het Witte Huis heeft nog niets over de brief gezegd.

Leugens en bedrog

In januari haalde Trump nog hard uit naar Pakistan. Hij zei dat de Verenigde Staten de afgelopen vijftien jaar zo dom zijn geweest om Pakistan met 33 miljard dollar te steunen en dat ze daar slechts leugens en bedrog voor hebben teruggekregen.

Hij verweet Pakistan onder meer dat het Afghaanse Talibanstrijders de kans gaf om in Pakistan te schuilen. Ook al-Qaida-leider Osama bin Laden hield zich schuil in Pakistan, tot hij daar in 2011 door de Amerikanen werd opgespoord en gedood.

NAVO-troepen

De Taliban zijn bereid om over vrede te praten, maar alleen met de VS en niet met de Afghaanse regering. Ze willen ook dat de NAVO-troepen zich uit Afghanistan terugtrekken, voordat de onderhandelingen beginnen.

De VS heeft in Qatar al verkennende gesprekken met de Taliban gevoerd. In oktober vorig jaar zei de toenmalige Amerikaanse minister Tillerson van Buitenlandse Zaken dat gematigde leden van de Taliban zitting kunnen nemen in de Afghaanse regering.

Vorige maand waren bij een conferentie in Moskou over Afghanistan ook vertegenwoordigers van de Taliban en de VS aanwezig.