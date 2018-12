Australische politie zette topadvocaat in als informant

De politie in de Australische staat Victoria heeft jarenlang een vooraanstaande strafrechtadvocaat als informant gebruikt. De vrouw verdedigde topcriminelen, maar gaf stiekem informatie door aan de politie.

Volgens hoofdcommissaris Graham Ashton van de politie in Victoria moet het inzetten van de informant worden gezien in het licht van bendeoorlogen die toen heersten. "Een wanhopige en gevaarlijke tijd."

"De advocaat raakte gefrustreerd dat topcriminelen erin slaagden hun ondergeschikten te laten opdraaien voor de misdrijven die ze zelf pleegden", zegt correspondent Robert Portier. "Toen ze weigerde om daaraan mee te werken, werd ze bedreigd. Daarna begon ze met het delen van informatie."

Dat was in 2003 en duurde tot 2009. Ze deelde onder meer informatie over drugstransporten, het beïnvloeden ven getuigen en het witwassen van geld. In totaal werden 380 mensen veroordeeld op basis van haar informatie.

In 2010 kreeg de vrouw van de politie een bedrag van 1,8 miljoen euro. Ze werkt inmiddels niet meer als advocaat en zou vrezen voor haar leven.

Verwerpelijk

Het Australische hooggerechtshof noemt de kwestie "een afschuwelijk geval van wangedrag door de politie, waarmee de integriteit van het rechtssysteem is ondermijnd". Een speciale commissie gaat het inzetten van de informant nader onderzoeken en moet vaststellen in hoeveel zaken de advocaat heeft gelekt naar de politie.

Volgens Australische media gaat het om zeker 22 veroordelingen, vaak van beruchte criminelen. Zij hebben vandaag een brief over de situatie gekregen. Een van hen is de in Australië bekende drugscrimineel Tony Mokbel, die uiteindelijk door het hooggerechtshof werd veroordeeld tot dertig jaar cel. Hij heeft al aangekondigd dat hij zijn straf wil aanvechten.

"Advocaten hebben geheimhoudingsplicht, daarom leidt deze zaak tot veel ophef", zegt Portier. "Als straks blijkt dat de rechtszaken oneerlijk zijn verlopen, zullen de uitspraken ongedaan worden gemaakt en moeten processen worden overgedaan. De angst is hier dat een aantal van de misdadigers dan op vrije voeten komt."

Openbaarmaking

De politie van Victoria en de bewuste advocaat proberen al drie jaar lang de identiteit van de vrouw verborgen te houden. Die identiteit onthullen zou volgens de politie vrijwel zeker haar dood betekenen.

Volgens het Australische hooggerechtshof wegen het publieke belang en handhaving van de integriteit zwaarder dan bezorgdheid over de veiligheid van de voormalige advocaat.