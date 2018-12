Een lijnbus die onderweg was van Amsterdam naar Frankfurt is vannacht compleet uitgebrand. Dat gebeurde op de A3 in Hessen, op 50 kilometer van Frankfurt.

Alle 48 passagiers en de chauffeur hebben het voertuig, van het Europese intercitybusbedrijf FlixBus, op tijd weten te verlaten. Voor hen is ander vervoer geregeld.

De brand brak uit in de motor van de bus en sloeg over naar het deel met de passagiers. De oorzaak is niet bekend. De schade wordt door de Duitse politie geschat op 200.000 euro.