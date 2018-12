Olieproducent Qatar verlaat OPEC

Qatar is vanaf 1 januari aanstaande geen lid meer van de organisatie van olie-exporterende landen, de OPEC. Qatar wil zich concentreren op de productie van vloeibaar aardgas, zei de minister van Energie op een persconferentie in Doha.

Qatar is nu al de grootste aardgasproducent ter wereld. Het produceert 77 miljoen ton aardgas per jaar. Eind 2024 moet dat 110 miljoen ton zijn.

Productieafspraken

Het besluit komt een week voor een belangrijke vergadering van de OPEC over productieplafonds. Belangrijke leden als Saudi-Arabiƫ en de Verenigde Arabische Emiraten en niet-lid Rusland willen daar afspraken over lagere olieproductie maken om te voorkomen dat de olieprijs niet verder wegzakt.

Qatar produceert zo'n 600.000 vaten olie per dag, zo'n 2 procent van alle OPEC-landen samen. Het is onduidelijk of het land stopt met de productie van olie. Als het geen lid van de OPEC meer is, hoeft het zich niet aan productieafspraken te houden.

Het oliekartel werd in 1960 opgericht door Irak, Iran, Koeweit, Saudi-Arabiƫ en Venezuela. Qatar trad een jaar later toe. Inmiddels telt de organisatie vijftien leden.