Veel bekijks bij weghalen 'I Amsterdam'-letters

Het weghalen van het logo 'I Amsterdam' van het Museumplein in de hoofdstad leidt tot grote belangstelling. Scholieren, toeristen en gezinnen zijn afgekomen op de operatie, waarbij een hoogwerker de letters in setjes van twee of drie op een vrachtwagen laadt, waarna ze worden opgeslagen.

Het gemeentebestuur vindt de slogan te individualistisch en daarom moeten ze weg. Mensen namen vanmorgen vroeg nog snel even afscheid. "We wonen vlakbij en lazen dat ze weggaan, dus we wilden er nog één keer mee op de foto", zegt een man met twee jonge kinderen tegen NOS-verslaggever Jozephine Trehy.

Dat de letters moeten verdwijnen begrijpt de man niet. "Het is een mooie trekpleister voor toeristen. Ik heb het nooit met individualisme geassocieerd. Voor mij betekenen ze dat iedereen in Amsterdam kan zijn, of je er nu woont, werkt of er als toerist bent."

Zelf heeft hij geen last van de toeristen. "Het is toch juist leuk, ze kunnen een hartstikke leuke foto maken met het Rijksmuseum op de achtergrond."

Kaal

Een man uit het Amerikaanse Houston neemt de tijd om alle letters stuk voor stuk nog een keer op de foto te zetten. Hij woont als expat in Amsterdam. "Ik hoorde dat ze weggaan, omdat ze de buurt naar beneden zouden halen. Maar het zal er straks kaal uitzien."

Hij denkt niet dat het aantal toeristen zal afnemen als de letters straks weg zijn. "Het Rijksmuseum is nog steeds heel populair. De mensen zullen gewoon blijven komen."