Wekdienst 3/12: Start grote klimaattop en is Emile Ratelband straks 20 jaar jonger?

Veel verkeersborden zijn overbodig en veroorzaken soms zelfs onveilige situaties. Dat zeggen drie verkeersorganisaties in De Telegraaf. Zo'n 600.000 van de in totaal drie miljoen borden in Nederland zouden weggehaald kunnen worden.

Volgens de organisaties zorgen de vele verkeersborden voor verwarring bij weggebruikers. Waarschuwingen zouden te vaak worden herhaald en borden blijven soms staan als de verkeerssituatie is veranderd.

Rijkswaterstaat wil gehoor geven aan de oproep. "Borden moeten je helpen in plaats van afleiden. Het kan dan ook geen kwaad nog eens te kijken of we op de goede weg zijn", zegt een woordvoerder.

